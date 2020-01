Dopo un primo tempo senza gol, il Napoli riesce ad avere la meglio sulla Juventus grazie ad una ripresa di livello, e ai gol di Zielinski prima ed Insigne poi. Inutile, se non per il tabellino e per il bottino personale, il gol di Cristiano Ronaldo nel finale, ai fini della rimonta. I tre punti vanno alla squadra di Gattuso, che si impone per 2-1 al triplice fischio.