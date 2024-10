SERIE A, Il Monza ferma la Roma. 1-1 all'U-Power Stadium

FirenzeViola.it

La penultima sfida di questa settima giornata di campionato, l'ultima prima della seconda pausa causa nazionali, è terminata con il risultato di 1-1. Succede tutto nella ripresa. Al 61' Dovbyk sblocca il match in favore dei giallorossi, mentre novi munuti dopo è Dani Mota a firmare il pareggio dei brianzoli. La squadra di Juric sale così a 10 punti in classifica insieme a Empoli e Atalanta, mentre il Monza raggiunge il Venezia a quattro punti in coda alla classifica.