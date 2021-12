SERIE A, Il Cagliari crolla ancora: l’Udinese ok 4-0

Tutto troppo facile per l'Udinese che nel terzo anticipo di questo sabato, valido per la 18ª giornata di Serie A, si è imposta per 4-0 in Sardegna contro il Cagliari. A decidere la sfida in favore degli uomini di Cioffi i gol di Makengo al 4', il raddoppio su punizione di Deulofeu al 45' e il tris a inizio ripresa di Molina al 50', prima del poker ancora con Deulofeu al 70'. Con questo risultato, i friulani salgono a quota 20 punti in classifica, lasciando a 10 lunghezze di distanza proprio i sardi, terzultimi a pari merito con il Genoa.