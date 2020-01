SERIE A, Idea altra gara alle 15 del sabato dal 2021

Una nuova gara al sabato per le partite di Serie A. L’idea, secondo quanto riportato da La Repubblica e Tuttosport, potrebbe nascere dal 2021 con il nuovo ciclo dei diritti tv, aggiungendo una gara al sabato rispetto a quanto avviene già. Il piano va verso l’aggiunta di una gara alle 15 al sabato rispetto all'attuale finestra che ne prevede già una: in sostanza si giocherebbero due partite al sabato alle 15 e altre due domenica alle 15.

Il neo presidente della Lega Paolo Dal Pino ieri è intervenuto proprio su questo tema: "È uno dei temi sollevati da diversi presidenti e sarà oggetto di discussione. Io sono sensibile a questo tema perché dobbiamo pensare a chi guarda il nostro calcio non solo nel nostro Paese: abbiamo potenzialità gigantesche che non possiamo andare a sviluppare se non ragioniamo con questa flessibilità".