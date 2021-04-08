SERIE A, Gli arbitri delle gare del week end
Ecco la lista completa degli arbitri e dei loro collaboratori per le gare del week end, dell'undicesima giornata di ritorno..
BENEVENTO – SASSUOLO Lunedì 12/04 h. 20.45
MARINI
CARBONE – TRINCHIERI
IV: FOURNEAU
VAR: CALVARESE
AVAR: COSTANZO
FIORENTINA – ATALANTA h. 20.45
SACCHI
DI VUOLO – SCARPA
IV: GHERSINI
VAR: NASCA
AVAR: MONDIN
H. VERONA – LAZIO h. 15.00
CHIFFI
BRESMES – PERROTTI
IV: DI MARTINO
VAR: ORSATO
AVAR: MELI
INTER – CAGLIARI h. 12.30
PAIRETTO
VALERIANI – IMPERIALE
IV: MASSIMI
VAR: MASSA
AVAR: LO CICERO
JUVENTUS – GENOA h. 15.00
DI BELLO
PASSERI – TOLFO
IV: GIUA
VAR: GIACOMELLI
AVAR: VIVENZI
PARMA – MILAN Sabato 10/04 h. 18.00
MARESCA
PAGANESSI – FIORITO
IV: AYROLDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PRETI
ROMA – BOLOGNA h. 18.00
GUIDA
ALASSIO – ROBILOTTA
IV: PEZZUTO
VAR: FABBRI
AVAR: DE MEO
SAMPDORIA – NAPOLI h. 15.00
VALERI
LONGO – ROCCA
IV: DIONISI
VAR: AURELIANO
AVAR: TEGONI
SPEZIA – CROTONE Sabato 10/04 h. 15.00
SOZZA
PALERMO – BERCIGLI
IV: PICCININI
VAR: BANTI
AVAR: GIALLATINI
UDINESE – TORINO Sabato 10/04 h. 20.45
DOVERI
LIBERTI – GALETTO
IV: PASQUA
VAR: IRRATI
AVAR: BINDONI