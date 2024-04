SERIE A, Festa scudetto: Inter-Torino slitta alla domenica

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Ora è ufficiale, la sfida tra Inter e Torino, precedentemente prevista per sabato 27 aprile alle ore 15.00, si giocherà domenica 28 aprile alle ore 12.30. Lo ha reso noto la Lega Serie A in una nota, spiegando si tratta di una decisione nata su "richiesta del Prefetto di Milano". Lo slittamento della partita permetterà quindi ai nerazzurri di dare il via alle celebrazioni per la conquista dello scudetto al termine della sfida contro i granata, con l'autobus scoperto che partirà da San Siro per arrivare in Piazza Duomo.

Lì i calciatori saranno i protagonisti da una terrazza con affaccio sulla piazza, per una festa che proseguirà dopo quella spontanea della notte scorsa. (ANSA).