Serie A, classifica aggiornata: la Fiorentina resta in fondo senza vittorie

La Fiorentina non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale e dopo i due pareggi con Cagliari e Torino, la prima in casa con il Napoli finisce male per la squadra di Pioli che ha perso 3-1. I viola restano così in fondo alla classifica dopo 3 giornate, con il rischio di crollare ulteriormente dopo le partite di domani. Attualmente la squadra di Firenze è 13esima con soli due punti. Questa la classifica aggiornata:

Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 punti (3)
Cremonese 6 (2)
Roma 6 (2)
Udinese 4 (2)
Cagliari 4 (3)
Lazio 3 (2)
Milan 3 (2)
Como 3 (2)
Bologna 3 (2)
Inter 3 (3)
Atalanta 2 (2)
Fiorentina 2 (3)
Pisa 1 (2)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (2)
Verona 1 (2)
Torino 1 (2)
Parma 1 (3)
Sassuolo 0 (2)