Serie A: al Bologna basta Orsolini, il neo parmense Cutrone ferma l'Atalanta
Orsolini regala il primo sorriso e la prima vittoria ad Italiano e al Bologna che batte di misura il Como per 1-0. E' suo infatti il gol al 59' che decide il match, serata no invece per il Como che nel primo tempo perde anche Van der Brempt per infortunio.
Pareggia ancora l'Atalanta di Juric, che a Parma viene ripresa da Cutrone nel finale: 1-1 il risultato. Succede tutto nella ripresa: Pasalic porta avanti la Dea al 79', l'ex attaccante viola riporta le due squadre in parità all'85.
