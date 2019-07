SERENA, Nainggolan mi stuzzica molto. Chiesa...

L'ex viola Michele Serena ha commentato così il nome di Nainggolan accostato alla Fiorentina e si è espresso anche sul futuro di Federico Chiesa: "Mi stuzzica Nainggolan alla Fiorentina. Penso che in tutti i casi l'Inter debba contribuire nell'ingaggio o nel cartellino. Potrebbe essere un'ottima soluzione per i viola. Chiesa? Non trovo giusto che un ragazzo di 20 anni debba esporsi in prima persona. La Fiorentina non può competere per alti traguardi, credo che sia una decisione fondamentale e delicata da prendere".