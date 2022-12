SEMPLICI, Cabral fuori dal gioco, sì a Belotti. Amrabat...

L'ex tecnico della Fiorentina Primavera, di Spal e Cagliari Leonardo Semplici ha parlato dell'attualità viola, a partire da Amrabat: "C’è stata una trasformazione di questo giocatore, che a Verona, aveva trovato nel gioco di Juric un ruolo che metteva in mostra le sue caratteristiche. In viola ci sono state incomprensioni di modulo e di posizione, con l’arrivo di Italiano è passato a fare il regista ma in questo Mondiale ha trovato un’interpretazione più consona alle sue caratteristiche. Perché il Marocco spesso attendeva e la riconquista della palla e la ripartenza sono le sue caratteristiche migliori, quindi è stato esaltato da questo tipo di gioco. Nella Fiorentina invece deve fare più gioco e essere più rapido, sicuramente ha giocato ottime partite ma non era quello che ha disputato il Mondiale".

Sull'attacco e il possibile arrivo di Belotti: "Spero che durante la sosta Jovic si sia calato meglio nella mentalità di Italiano visto che è lui la punta di Diamante. Cabral lo vedo invece in difficoltà e fuori dal gioco di Italiano anche se sta anche al tecnico cercare di metterlo nelle giuste condizioni. Belotti lo prenderei. Secondo me è un attaccante che da qui a fine campionato ti può fare gol importanti. E’ un grande finalizzatore, credo uno dei migliori in Italia, chiaro che va supportato per quelle che sono le sue caratteristiche”

Io vicino ad allenare la Fiorentina? Qualche anno fa, non nella gestione Corvino, c'è stato un pour parler, ma niente di concreto. Per un fiorentino allenare a Firenze è un sogno ma non è semplice. Forse bisognerebbe allenare la Fiorentina e vivere a Bologna”.