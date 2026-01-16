Sembrava fantascienza, ora è ufficiale: il Chievo ha preso Douglas Costa

Difficile trovare un colpo così randomico nel passato recente del mercato. Voci che si rincorrevano da giorni hanno trovato una conferma. Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata anche quella: Douglas Costa riparte dal Chievo Verona in Serie D. Di seguito la nota ufficiale del club clivense: "La società A.C. ChievoVerona comunica di aver definito l’accordo con il giocatore Douglas Costa fino al termine della stagione. Svincolato dopo l’ultima esperienza con l’FC Sydney, l’atleta ha sottoscritto un contratto con il ChievoVerona che lo legherà al club gialloblù, entrando così a far parte della famiglia clivense. Il calciatore brasiliano, classe 1990, è un esterno offensivo di grande esperienza internazionale, noto per velocità, tecnica e capacità di incidere nell’uno contro uno. Nel corso della sua carriera, Douglas Costa ha maturato un solido bagaglio di esperienze internazionali, affermandosi allo Shakhtar Donetsk e vestendo successivamente le maglie di Bayern Monaco e Juventus, con cui ha disputato campionati di vertice e la Champions League. Ha inoltre rappresentato la Seleção, la Nazionale brasiliana, partecipando a competizioni mondiali e costruendo un palmarès che attesta la sua attitudine a competere in contesti vincenti. L’esterno d’attacco porta al ChievoVerona esperienza, qualità e mentalità maturate ai massimi livelli, rappresentando un valore tecnico aggiunto per la squadra. «Questo acquisto dimostra la volontà del club di continuare a costruire con ambizione e serietà – afferma il presidente Pietro Laterza –. Siamo convinti che la presenza di un profilo come Douglas Costa possa dare prestigio al Chievo e all’intero campionato di Serie D». Il ChievoVerona accoglie Douglas Costa nella famiglia gialloblù, certi che la sua esperienza, il suo talento e la sua personalità sapranno lasciare il segno dentro e fuori dal campo".

Si tratta di un'operazione "ponte" di grande fascino: terminata l'esperienza italiana, infatti, il brasiliano volerà in Arabia Saudita per giocare i successivi due anni all'Al Ittifaq, di proprietà di Pietro Laterza come il Chievo, dove raggiungerà Mario Balotelli.