Sella commenta le dimissioni di Palladino: "Una sorpresa, una cosa anomala"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Ezio Sella.

Fiorentina, Palladino si è dimesso. Che ne pensa?

"E' stata una sorpresa. Fino a ieri, per quello che avevo letto, i dirigenti della Fiorentina lo avevano confermato e programmato il mercato. Mi sorprende questa decisione. Ma non sappiamo quale sia stata la motivazione che ha spinto Palladino a dare le dimissioni. Magari qualche discussione sui programmi futuri, ma sicuramente è una cosa anomala. Prima la conferma, poi le dimissioni. E' una sorpresa per tutti, ma è vero, la piazza di Firenze non è molto propensa per Palladino, ma ha fatto bene al primo anno, in una piazza dove c'è pressione".