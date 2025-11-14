Sebastiano Nela: "Vedo paragone tra Firenze e Genova, piazze calde"

Sebastiano Nela, ex Genoa e Roma, ha parlato a Tuttosport dell'inizio di Daniele De Rossi come allenatore dei Grifoni: "Spero che da Genova possa intraprendere una lunga carriera... Riparte da una piazza che è molto calda e attaccata alla propria squadra. I tifosi rossoblù nutrono un grande senso di appartenenza. In Italia una piazza così può essere quella di Firenze. Vedo un paragone in questo senso tra l'atmosfera genoana e fiorentina".