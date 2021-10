SCONCERTI, Vlahovic? Lo vendo e prendo Mayoral

Mario Sconcerti, decano del giornalismo sportivo e opinionista di TMW Radio, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L'intervento inizia dal caso Vlahovic e dalle parole di Commisso: "Mi sembra una presa di coscienza importante, forse andava fatta prima ma non è un rimprovero: in certe situazioni si naviga a vista. Era però abbastanza chiaro che avesse altre idee, lui o chi per lui. Fino ad ora la Fiorentina sta facendo un ottimo campionato, ha perso solo con squadre migliori, e Vlahovic ha fatto un gol su azione. I giocatori vanno, l'importante è sempre chi arriva e non è vero che i centravanti non ci sono".

Qualche rimpianto in dirigenza per non aver fornito un vice-Vlahovic a Italiano?

"Kokorin è stato un errore talmente grande che è inutile continuare a discuterne. Io non ci ho fatto mai affidamento, secondo me mancano tre riserve importanti: un terzino sinistro, un centrocampista che riesca ad inserirsi e una o due ali. Non ci sono giocatori che impegnino davvero gli avversari sulle ali. Non riesco davvero a vedere l'utilità di Callejon ma forse è un errore mio, Sottil è un bel prospetto, esplosivo e interessante, ma dopo lo scatto non sa più che fare. Ci vorrebbe una riserva all'altezza di Gonzalez, che poi non capisco perché giochi da quella parte dove non sfrutta mai il tiro. Credo e spero che Vlahovic venga venduto a gennaio, così da interrompere il tormentone, per una cifra di almeno 35-40 milioni. Con quelli ci prendi un bel centravanti, e uno da prendere subito è Borja Mayoral, a Roma in prestito dal Real Madrid. Mi sembra il migliore sulla piazza, ricordo ad esempio che Raspadori ha segnato un solo gol e che Scamacca deve ancora cominciare".