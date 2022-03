SCONCERTI, Non sputiamo sul Franchi. Gli esterni...

Il decano dei giornalisti Mario Sconcerti ha parlato anche di Fiorentina a Stadio Aperto, su TMW Radio: "Verona più sorpresa rispetto alla Fiorentina?

Il gioco mi piace, è sorprendente. Trovo però che il progetto della Fiorentina sia più avanti, basta vedere dove erano le due squadre lo scorso anno".

Gli esterni della Fiorentina hanno un problema con il gol?

"Uno è molto vecchio, Callejon; uno molto giovane, Sottil; l'altro un debuttante come Ikoné che è straordinario ma sulla palla e quindi poco adatto alla Fiorentina; poi c'è Gonzalez che non gioca mai e Saponara che per fortuna ancora fa un tempo da vero giocatore. Non vedo davvero questi cinque esterni".

Due parole sul restyling del Franchi.

"Sarò di un'altra generazione ma è un argomento che non capisco. Vedendo le fotografie mi è passato in mente che ci ho passato la vita, non capisco perché la gente ci sputi contro sui social. Se Commisso vuole farsi lo stadio, se lo faccia, ma cosa c'entra il Franchi? Non è vero che senza la Fiorentina il Franchi sarebbe perduto, guardate Wembley. Disprezzare il Franchi mi sembra da voltagabbana, un po' come dare di traditore a Vlahovic. Se spendi gli 80 milioni del traditore, allora sei complice...".