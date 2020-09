SCONCERTI, Morata? Fosse stato viola, niente di che

Il direttore Mario Sconcerti ha parlato in diretta a TMW Radio dell'arrivo di Alvaro Morata alla Juventus: "Lo hanno preso in prestito per due stagioni, e credo che a quel punto, se non prima, avranno un nuovo centravanti. Il giocatore è certamente molto duttile e internazionale, ma non è certamente un fenomeno: è inferiore sia a Milik che a Dzeko. Fosse venuto alla Fiorentina sarei stato discretamente soddisfatto, ma neanche troppo: sai chi è, e probabilmente anche che non basta. Magari sarà anche importante, ma Dzeko era un'altra cosa. Di questioni strane ce ne sono state: prima Suarez mollato appena ha fatto l'esame, come se avessero saputo che sarebbero andati per le lunghe all'improvviso, ma anche i problemi della vecchia Roma. Chiaro che su Milik c'è stata una frenata di Friedkin, ma una squadra come la Roma non può stare un anno e mezzo non può stare con il suo miglior giocatore che di fatto è già stato venduto. Non puoi farti dire dagli altri chi è il tuo centravanti. Dzeko voleva provare a vincere un campionato, ma la parte più scombinata mi sembra l'abbia fatta la Roma: se lo vuoi vendere, prendi e lo vendi. Non puoi aspettare gli altri. Comunque mi pare che le cose stiano cambiando, Friedkin sembra alla Commisso seppure chiacchieri pochissimo".