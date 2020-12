SCANZIANI, Viola ha qualità per salvarsi. Spero che...

L'ex centrocampista Alessandro Scanziani è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Come si spiega le squadre blasonate in acque pericolose?

"Non saprei giudicare, non riesco a capire. Vedo Fiorentina, Genoa e Torino, società che hanno disponibilità economica e che stanno molto attente sul mercato. Forse si affidano troppo alle loro scelte, e spero che siano state fatte dopo aver visto i giocatori sul campo, non grazie ai consigli dei procuratori".

Si salveranno tutte e tre?

"Glielo auguro perché in una potevo giocare, nell'altra ci ho giocato e la terza è una grande società. Hanno le qualità per riuscirci".