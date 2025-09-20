Sarri sul derby a pranzo: "Sconfitta per calcio e istituzioni. Ma gara per cui vale la pena morire di caldo"

Sarri sul derby a pranzo: "Sconfitta per calcio e istituzioni. Ma gara per cui vale la pena morire di caldo"
Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, sempre senza peli sulla lingua quando parla in conferenza stampa, non poteva non dare un giudizio sincero sull'orario del derby con la Roma calendarizzato per domani alle 12.30: "Io penso che i ritmi inevitabilmente caleranno. Sarà pesante per noi come per loro: l’orario di domani non è una sconfitta della Roma o della Lazio, è una sconfitta del calcio. E secondo me anche delle istituzioni. Se chi deve mantenere l’ordine pubblico prende queste decisioni, è un’emissione di difficoltà nel mantenere l’ordine pubblico.  Però giochiamo a quest’ora.

Grandi difficoltà per loro e per noi. Ma non ce ne deve importare niente: se c’è una partita in cui vale la pena morire per il caldo, questo è il derby”.