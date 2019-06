SARRI SU BERNA, Ne parlai bene già alla Fiorentina

All'interno della lunga conferenza stampa che si è tenuta oggi a Torino nel giorno della sua presentazione come nuovo tecnico della Juventus, Maurizio Sarri ha parlato anche di Federico Bernardeschi, tirando in ballo un episodio che lo vide protagonista in un Fiorentina-Napoli del 2016-2017 (quando l'allenatore sedeva sulla panchina azzurra): "Bernardeschi mi piace, spesi parole belle per lui già dopo un Fiorentina-Napoli. Ha una qualità tipica dei grandi giocatori: la coordinazione. Mi piace molto, gli manca un po' di continuità perché lo vedo fare grandi partite e altre in cui può fare qualcosa di più. Secondo me è il momento della sua carriera in cui deve essere specializzato e iniziare a giocare in continuità in un solo ruolo".