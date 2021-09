SARRI, Confermata la squalifica: salta Torino-Lazio

Maurizio Sarri non potrà essere in panchina domenica all'Olimpico: la Corte Sportiva d'Appello ha infatti bocciato il ricorso della Lazio per la squalifica di due giornate inflitta al tecnico toscano a causa di un'espressione blasfema pronunciata nel finale della gara persa col Milan. Sarri non sarà quindi in panchina domani sera all'Olimpico di Torino per la sfida dei biancocelesti contro il Torino e tornerà a bordo campo domenica prossima, in occasione del derby contro la Roma.