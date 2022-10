SAPUTO, Modello Fiorentina? No, meglio Atalanta

A Joey Saputo, presidente del Bologna, il Corriere di Bologna ha chiesto anche se il club rossoblu deve prendere come modello la Fiorentina, capace di tornare in Europa dopo tre anni di presidenza Commisso: "Sì, a Firenze hanno fatto molto bene, sono riusciti a qualificarsi per le coppe in fretta. Ma per me il modello da seguire è l’Atalanta. La crescita può essere lenta, l’importante è che sia costante. Non sono uno che ama gli alti e bassi".

Sul momento del Bologna e l'esonero di Mihajlovic poi ha aggiunto: "Non sono un concorrente di una gara di popolarità, faccio quello che serve al Bologna e occorreva cambiare. Non ci ho parlato dopo l'esonero, ma ha dato la sua disponibilità per parlare con Thiago Motta per inquadrare i calciatori. Non è stata una rottura brutta. Quando tornerò in Italia vorrei incontrarlo. Non ho niente contro di lui, ha tirato fuori il massimo e voglio ringraziarlo di persona, non al telefono ma davanti a un caffè".