SANTONI, Con DV9 atto di masochismo clamoroso

Il giornalista del Corriere dello Sport Andrea Santoni ha parlato della situazione della Fiorentina e di Vlahovic: "La Fiorentina è la dimostrazione è che da quando le vittorie valgono tre punti pareggiare non conviene perché pur avendo cinque partite è in una posizione di classifica ottimale. Ma ovviamente calma e gesso perché la squafr viene da stagioni deludenti ed è giusto che ragioni passo dopo passo che finora li ha portati ad una partita importante con questa classifica. Vlahovic? Stiamo rischiando di fare un'operazione di masochismo più clamorosa della storia recente. Io non so dove potrà arrivare Vlahovic ma abbiamo iniziato a perderlo prima di averlo ceduto e sarebbe stato il colmo delle cose sbagliate. Da fiorentino e simpatizzante della Fiorentina, vedo che ci sono questi grandi campioni come Hamrim, Batistuta e Luca Toni nella storia viola che prima o poi hanno conosciuto rapporti professionali altrove. E' vero che Vlahovic è cresciuto a Firenze e c'è la sindrome del caso Baggio, per questo si è scatenata una grande rabbia perché dopo anni di delusioni si è trovato un grande giocatore. La situazione è chiarissima, se così stanno le cose, la Fiorentina ha un grande giocatore che può segnare tanto e non ha l'alternativa, spingerlo fuori in anticipo non è il massimo. La Fiorentina deve monetizzare e capisco ma mi auguro a giugno, tolto Vlahovic non c'è nulla ora. Dopo i gol io vedo un ragazzo che dice io sono questo, magari vado via, ma ora sono questo".