SAMP, Già a lavoro in vista della gara di Firenze

La Sampdoria si è ritrovata questa mattina al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per rimettersi immediatamente al lavoro in vista dell’anticipo con la Fiorentina, in programma venerdì 2 ottobre al “Franchi” di Firenze (calcio d’inizio ore 20.45).

Sotto lo sguardo attento del presidente Massimo Ferrero, del diesse Carlo Osti e del responsabile scouting Riccardo Pecini, Claudio Ranieri e lo staff tecnico hanno diviso la squadra in due gruppi: seduta rigenerativa per chi è sceso in campo contro il Benevento, allenamento completo per gli altri componenti della rosa. Domani, lunedì, nuovo appuntamento al mattino.