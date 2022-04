RUMMENIGGE, Rinnovi? Le richieste degli agenti...

L'ex giocatore e dirigente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge in una lunga intervista a Kicker affronta, tra gli altri, anche il tema dei rinnovi e delle richieste degli agenti aumentate (tema caro anche alla Fiorentina) nonostante i danni economici avuti dai club per la pandemia: "Quello che mi ha colpito sono le continue discussioni sui rinnovi di contratto sui media. Prima Joshua Kimmich, poi Leon Goretzka, Kingsley Coman e ora Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski e Serge Gnabry. Siamo alla fine della stagione, non va bene, provoca disordini nel club. Faccio un altro esempio, ovvero tutto il trambusto che circonda Erling Haaland. Sono cose controproducenti per il calcio e non aiutano neanche il ragazzo. Il Coronavirus ha causato danni finanziari enormi al club, ma le richieste degli agenti continuano ad aumentare. Non c'è più razionalità negli affari"