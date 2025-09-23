Rummenigge: "Ecco come abbiamo convinto Toni ad accettare il Bayern"

Karl-Heinz Rummenigge, ex storico calciatore tedesco e attuale membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco, ha parlato alla Gazzetta dello Sport per celebrare i suoi 70 anni. Nel corso dell'intervista Rummenigge è tornato anche sul passato e in particolare sul passaggio di Luca Toni dalla Fiorentina al club bavarese: "Gli attaccanti sono il sale nella zuppa, come diciamo noi. Soprattutto le ali, tipo Ribery, Robben, adesso Olise. E i centravanti. Anche Luca Toni. Che non era tanto convinto di venire al Bayern ma lo abbiamo convinto con le risate":