ROMA, Pronto il primo innesto di Ghisolfi: Nahitan Nandez

Emergono già i primi nomi in ambito mercato per la Roma con il nuovo dirigente Ghisolfi pronto a prendere il comando. Il Messaggero scrive che il primo obiettivo è quello di Nahitan Nandez, centrocampista classe 1995 in scadenza di contratto con il Cagliari e che, dunque, saluterà il club isolano assieme a Claudio Ranieri nella sfida di domani contro la Fiorentina.

Un quinquennio, quello dell'ex Boca Juniors, fra luci ed ombre e che solo sul finale ha visto crearsi davvero un legame con la piazza. Secondo il quotidiano per l'operazione per l'uruguaiano sarebbe, addirittura, in dirittura d'arrivo, con un contratto triennale sul piatto pronto per essere firmato.