ROMA, La Curva omaggia Bove con degli striscioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre alle magliette dei giocatori della Roma nel riscaldamento prima della partita contro l'Atalanta, anche il tifo di fede giallorossa ha voluto omaggiare Edoardo Bove, ex centrocampista della squadra capitolina passato in estate alla Fiorentina. "Edoardo non mollare… In campo ti vogliamo ancora veder lottare. Avversari sì, nemici mai, romanisti sempre!", la scritta su due striscioni esposti all'inizio della sfida valida per il 14esimo turno di Serie A.