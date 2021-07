Lasciata alle spalle la frenata di qualche giorno fa, Matias Vina è sempre più vicino alla Roma. Come riportato da Sky Sport, la trattativa si è sbloccata e nelle prossime ore l’esterno del Palmeiras si metterà in viaggio e sbarcherà a Roma per tutte le formalità di rito. Niente Biraghi dunque per i giallorossi: sarà Vina a sostituire Spinazzola.