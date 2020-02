Bologna sbanca Roma, vede l'Europa e sancisce lo stato di crisi dei giallorossi. L'ultimo exploit all'Olimpico risale al 2012, stesso identico risultato di stasera: 2-3. Ieri il protagonista era Alberto Gilardino, arrivato sotto le due torri in cerca di rilancio dopo una stagione flop. Stasera the man of the match è Musa Barrow, arrivato a gennaio da promessa non mantenuta all'Atalanta.