Riecco Pellegrini, Sarri preferisce Dia a Castellanos: le formazioni ufficiali di Lazio-Roma
FirenzeViola.it
Alle 12:30 fischio d'inizio all'Olimpico per il derby di Roma. Nonostante il discusso orario di gioco, tra mezzora va in scena la stracittadina della Capitale e sono da poco ufficiali le formazioni scelte da Gasperini e Sarri per questo Lazio-Roma. Eccole di seguito, con Lorenzo Pellegrini - accostato in estate anche ai viola - che torna a giocare con la maglia giallorossa dopo l'ultima apparizione che risaliva proprio all'ultimo Roma-Fiorentina, dello scorso 4 maggio:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. All. Sarri
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaTotoformazione, dal partner di Kean al ruolo di Fazzini: ballottaggi tra modulo e interpreti
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com