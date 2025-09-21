Riecco Pellegrini, Sarri preferisce Dia a Castellanos: le formazioni ufficiali di Lazio-Roma

Riecco Pellegrini, Sarri preferisce Dia a Castellanos: le formazioni ufficiali di Lazio-RomaFirenzeViola.it
Oggi alle 11:40News
di Redazione FV

Alle 12:30 fischio d'inizio all'Olimpico per il derby di Roma. Nonostante il discusso orario di gioco, tra mezzora va in scena la stracittadina della Capitale e sono da poco ufficiali le formazioni scelte da Gasperini e Sarri per questo Lazio-Roma. Eccole di seguito, con Lorenzo Pellegrini - accostato in estate anche ai viola - che torna a giocare con la maglia giallorossa dopo l'ultima apparizione che risaliva proprio all'ultimo Roma-Fiorentina, dello scorso 4 maggio:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Pedro, Dia, Zaccagni. All. Sarri

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini