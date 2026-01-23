Richardson e Sohm out, Brescianini e Fabbian in: è una Fiorentina sempre più italiana

vedi letture

Con l’uscita di Richardson e Sohm e i contemporanei arrivi in viola di Brescianini e Fabbian la Fiorentina, in linea anche con quello che era un po il sogno di Rocco Commisso di avere un blocco di italiani in squadra, ha composto una linea di centrocampo totalmente azzurra. Oltre infatti ai due nuovi arrivati i mediana sono presenti Fagioli, Ndour, Mandragora, Nicolussi Caviglia e Jacopo Fazzini. Sei centrocampisti puri più l'ex Empoli che va considerato come un trequartista.

Un evento questo che è frutto della politica societaria che il club viola sta portando avanti ormai da tempo e che nei prossimi anni, grazie anche al settore giovanile e al Viola Park, potrebbe portare altri talenti italiani a militare in prima squadra. Lo riporta il Corriere Fiorentino.