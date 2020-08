RIBERY, Rientra in gruppo per terza maglia

Dopo il viaggio lampo in Germania Franck Ribéry è già rientrato in gruppo. Grazie al permesso concesso dalla società qualche giorno dopo il raduno, il francese è tornato in città insieme alla famiglia per completare il trasloco nella nuova villa nella zona sud di Firenze, e già ieri ha ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni. Oggi è in programma un primo test d’allenamento, in un Franchi a porte rigorosamente chiuse anche per la stampa, con la Primavera di Alberto Aquilani fresca di vittoria della Coppa Italia. Non si tratterà di una vera e propria amichevole visto che i tempi potrebbero non essere di 45 minuti e che mancheranno arbitri e guardalinee ufficiali, bensì di una partitella in famiglia nella quale sarà indossata per la prima volta la terza maglia di gare e che servirà anche per cominciare a provare gli schemi di Iachini. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.