RIBERY, Non si ferma: "la domenica è per allenarsi"

In attesa di sapere qualcosa di più sul suo rinnovo Franck Ribery continua a godersi le "vacanze" in Baviera: anche oggi l'asso francese ha postato diverse stories che lo ritraggono durante allenamenti nella sua palestra personale, con tanto di selfie finale: "Mai fermarsi, la domenica è il mio giorno preferito per allenarmi", questa la didascalia della foto con cui FR7 fa capire che, nonostante i 38 anni, il francese non ha intenzione di mollare.