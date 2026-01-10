Social
Ribery non dimentica la Fiorentina e sui social scrive: "Forza Viola"
Franck Ribery non dimentica i suoi anni a Firenze. L'ex campione francese sui propri account social ha pubblicato nella serata di ieri una foto che lo ritrae mentre si allena con un k-way targato ACF Fiorentina. Un'immagine a cui FR7 ha aggiunto anche una eloquente didascalia: "Forza viola". Segno che gli anni alla Fiorentina, seppur non particolarmente brillanti in quanto a risultati, hanno lasciato un segno nel calciatore che in questi mesi ha seguito i corsi di Coverciano per diventare allenatore. Questa l'immagine:
