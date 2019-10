RIBERY, Auguri di pronta guarigione a Dessena

La partita di ieri sera non è stata facile per la Fiorentina che ne è uscita con un pareggio per 0-0. I tifosi viola non hanno fatto mancare il loro supporto anche in trasferta e tutto ciò ha voluto sottolinearlo con un tweet sul proprio profilo ufficiale anche Franck Ribery che ha però fatto anche i migliori auguri per una pronta guarigione a Daniele Dessena che ieri è uscito tra le lacrime a seguito di un brutto intervento di Erick Pulgar. Di seguito il tweet originale del francese.

Partita dura a Brescia. Possiamo fare di meglio però torniamo a Firenze con un punto. Grazie a tutti i nostri meravigliosi tifosi che ci hanno seguito e incitato a Brescia. 🙌 @acffiorentina



Guarisci presto Daniele Dessena. @BresciaOfficial pic.twitter.com/fIAlHBH6JN — Franck Ribéry (@FranckRibery) 21 ottobre 2019