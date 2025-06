Retroscena, Tommaso Starace: "Quella volta che mi infuriai con Roberto Goretti"

Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli, ha parlato a Fanpage raccontando un episodio che vide coinvolto l'attuale dt viola Roberto Goretti, allora giocatore azzurro, dopo una sconfita per 5-0 subìta dai partenopei contro la Fiorentina a inizio anni Duemila: "Sono felice perché ho vissuto una storia molto bella. Ho fatto un lavoro che mi è piaciuto dal primo momento e l’ho sempre fatto con amore. Non mi è mai pesato, anche quando mia moglie mi dice "Ma tu ancora vai a Napoli?". Io le rispondo che ci vado perché ho voglia di farlo, perché mi piace stare con i campioni. In 40 anni non ho mai fatto un giorno di festa per mia volontà: sono sempre stato lì, presente.

Quando c’è stata la retrocessione in Serie B del 1997 ho sofferto, ho pianto per il Napoli. Porto ancora un segno particolare sulla mano, è il segno di quella partita maledetta a Firenze in cui il Napoli perse 5-0. Quando Goretti entrò negli spogliatoi mi vide e disse: "Maledico il giorno che ho firmato per il Napoli". Lì mi son cascate le braccia e ho dato un pugno nella nella porta dello spogliatoio. Mi son trovato io con tre punti e non il Napoli".