RETEGUI, Il 1° gol europeo arriverà. Sul campionato...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante dell'Atalanta Mateo Retegui ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di Champions League di questa sera contro lo Young Boys sul sintetico di Berna. Il centravanti italoargentino è partito dal gol europeo che ancora non è arrivato nonostante lo straordinario avvio dal punto di vista realizzativo: "Speriamo che possa arrivare stasera… Sono tranquillo, è un lavoro di squadra, stiamo facendo benissimo sia in Italia che in Europa e dobbiamo continuare così, continuando a fare questo calcio. Poi spero che comunque il mio gol in Europa possa arrivare stasera".

Come si va avanti senza pensare alla classifica?

"Dobbiamo continuare così, stiamo facendo tanto lavoro con umiltà e piedi per terra. Domani per noi è importante vincere, daremo tutto e sempre con la stessa mentalità".

Come cambia il calcio dall'Italia all'Europa?

"Un po' gli spazi… In Champions troviamo squadre un po' più aperte, ma noi giochiamo nello stesso modo sia in Italia che in Europa. Dobbiamo essere pronti per domani perché dobbiamo vincere e portare a casa i 3 punti".