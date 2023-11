REP. CECA, Notte brava per tre giocatori: via dal ritiro

FirenzeViola.it

Costa cara la notte brava a tre giocatori della Repubblica Ceca. "Sabato sera, tre giocatori della Nazionale hanno violato le regole interne. Jakub Brabec, Vladimír Coufal e Jan Kuchta hanno lasciato il raduno con effetto immediato in seguito alla decisione dei dirigenti", si legge in un comunicato diffuso dalla Federazione. Il motivo sarebbe una notte brava appunto in una famosa discoteca di Olomouc, accompagnati da un altro giocatore ceco che ora gioca proprio nella squadra di questa città, Filip Novak, e da un dirigente della Federcalcio ceca.

Secondo i testimoni e secondo la ricostruzione di "Sport" che ha pubblicato anche delle foto, i tre hanno consumato alcolici e sono rientrati addirittura in mattinata. Titolari nella gara con la Polonia, i due difensori e l'attaccante dunque - nonostante si siano scusati - hanno lasciato la Nazionale e non disputeranno la gara con la Moldavia di domani sera che potrebbe (e dovrebbe) sancire la qualificazione della Repubblica Ceca visto che le sarà sufficiente un punto.