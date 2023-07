REIJNDERS, Ai dettagli col Milan: a giorni la firma

FirenzeViola.it

Stando a quanto scrivono in Olanda, per chiudere l'operazione Tijjani Reijnders al Milan mancherebbero ormai soltanto gli ultimi dettagli, ma l'ultima offerta del Milan da 19 milioni di euro più 5 di bonus avrebbe convinto il club olandese a cedere il giocatore. Nei prossimi giorni il calciatore dovrebbe sbarcare a Milano per sostenere le visite mediche di rito e mettere tutto nero su bianco.