Il Milan perde un pezzo importante in vista della trasferta di Firenze di domenica prossima, alle ore 18. Nel finale del posticipo di oggi contro il Napoli, l'arbitro Pasqua ha espulso per proteste l'ex viola Ante Rebic che dunque non sarà disponibile per Pioli per la gara del 28° turno al Franchi contro la Fiorentina.