REAL, Camavinga out: distorsione al ginocchio. Mbappè ok

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

(ANSA) - VARSAVIA, 14 AGO - Per un Mbappè pronto a essere lanciato in campo nella Supercoppa europea stasera contro l'Atalanta a Varsavia, il Real Madrid perde Camavinga: il centrocampista francese si è infortunato ieri in allenamento e secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca nella versione online è escluso che possa scendere in campo. Il fuoriclasse acquistato dal Psg, invece, che ha raggiunto i Blancos appena una settimana fa, potrebbe completare il tridente offensivo con Vinicius jr e Rodrigo. (ANSA).

Il comunicato del Real dopo gli esami conferma la gravità dell'infortunio di Camavinga che non potrà ovviamente giocare questa sera: "Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Eduardo Camavinga, è stata diagnosticata una distorsione del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro. Evoluzione in sospeso".