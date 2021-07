RASTELLI, Zappacosta ok per ACF. Su Castrovilli...

Il tecnico Massimo Rastelli ha risposto anche ad alcune domande sulla Fiorentina, durante Stadio Aperto, trasmissione di approfondimento di TMW radio. Ecco le sue parole, a partire dal possibile arrivo in viola di Zappacosta: "Quest'anno che ha potuto giocare con continuità ha mostrato il suo valore e fatto capire perché l'aveva scelto il Chelsea: ha un piede che non è da terzino e un motore inesauribile. Se la Fiorentina lo prende per me fa un grandissimo acquisto".

Può giocare in una difesa a quattro?

"Sì, con me ad Avellino ha giocato sia da quarto di difesa che da quinto di centrocampo. Ma i primi due anni li ha passati in una difesa a quattro. Essendo nato esterno d'attacco, a volte magari deve concentrarsi su quei piccoli dettagli come la linea".

Cosa si augura da Castrovilli?

"Che trovi quella continuità che speravo avrebbe raggiunto Barella. Gaetano ha le stesse caratteristiche e le stesse qualità, pur con aspetti molto diversi. Può fare il suo stesso percorso, anche se Nicolò ogni anno ha fatto step in avanti, mentre Castrovilli dopo la prima, straordinaria annata di Firenze, ha giocato sotto le aspettative"