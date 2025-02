Ranking UEFA, si chiude una tre giorni horror. L'Italia ha speranze minime sulla Spagna

vedi letture

Nonostante il passaggio della Roma agli ottavi di Europa League, ieri sera si è chiusa una tre giorni horror per il calcio italiano a livello internazionale. L'uscita dalla Champions di ben tre squadre ha dato ampio vantaggio alla Spagna nella corsa al secondo posto del ranking UEFA stagionale, quello che consegna ai migliori due Paesi nelle tre competizioni europee uno slot in più in Champions League. Speranze che per l'Italia restano pur minime, anche perché nel giovedì di coppa la Spagna è riuscita a qualificare le due squadre che erano in corsa, ossia Real Sociedad e Betis. E ha aumentato il distacco dall'Italia. Si ripartirà dagli ottavi di finale, abbiamo 4 squadre ancora in corsa: Inter, Roma, Lazio e Fiorentina. Necessario che le quattro arrivino in fondo alle competizioni e che le squadre spagnole escano il prima possibile. A oggi l'unica eliminata fra gli iberici è il Girona. Questa la classifica del ranking attuale:

1. Inghilterra 20.892 (6 squadre in corsa su 7)

2. Spagna 19.035 (6 su 7)

- - -

3. Italia 18.187 (4 su 8)

4. Portogallo 16.050 (2 su 5)

5. Germania 16.046 (4 su 8)

6. Belgio 15.250 (2 su 5)

7. Francia 14.857 (3 su 7)

8. Olanda 14.750 (4 su 6)

9. Grecia 11.687 (2 su 4)

10. Repubblica Ceca 10.350 (1 su 5)