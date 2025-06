Italia, possibile l'annuncio di Gattuso già lunedì? Prandelli verso il ruolo di responsabile tecnico

Dopo l'esonero di Luciano Spalletti, ormai sembra tracciata la strada per il nuovo Commissario Tecnico della nostra nazionale. Dopo l'incontro delle scorse ore con Gravina Gennaro Gattuso è vicinissimo a sedersi sulla panchina azzurra. Gattuso firmerà il suo nuovo contratto all’inizio della prossima settimana. Probabilmente già lunedì.

L’intesa prevede un accordo di un anno con opzione per una seconda stagione. Nello staff tecnico dovrebbe entrare Leonardo Bonucci, mentre nel cosiddetto "Gruppo Azzurro" a Coverciano è pronto ad entrare con il ruolo di responsabile tecnico per lo sviluppo dei vivai Cesare Prandelli. A supportarlo in questo compito ci saranno anche Gianluca Zambrotta e Simone Perrotta.