Fabio Grosso sulla Nazionale: "Dobbiamo ritrovare affetto e partecipazione. Le qualità ci sono"

vedi letture

L'allenatore del Sassuolo, fresco vincitore con i neroverdi del campionato di Serie B, Fabio Grosso (campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi) è intervenuto in occasione della "Milano Football Week", evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla situazione della nazionale italiana: "Non mi piace ora fare valutazioni. Siamo un paese che merita di ritrovare quell’affetto e partecipazione che ora sta mancando. Ora sta uscendo dalla Nazionale un allenatore che era, è e sarà bravissimo. Per me deve tornare ad esserci quel fuoco interiore.

Le qualità comunque nel nostro calcio ci sono. Mettere da parte una medaglietta prima per valorizzarli dopo. Dobbiamo dare tempo è opportunità. Le mie esperienze da allenatore all’estero sono servite moltissimo".