Gianluca Mancini sulla nazionale: "Il gruppo è sano e unito. Esclusione per motivi personali? No a lui sono grato"

Il difensore della Roma Gianluca Mancini è intervenuto ai microfoni di SkySport a margine dell'evento 'Matti di te', una giornata dedicata al giovane Mattia Giani scomparso lo scorso anno a causa di un malore in campo, per parlare anche della nazionale italiana. Queste le sue parole a partire dal ko della Nazionale in Norvegia: "Mi dispiace molto per i miei compagni che erano li. Si è parlato molto della squadra ma ci sono stato io posso assicurare che il gruppo è sempre stato unito. Una partita andata male non può compromettere un percorso e l'Italia continua ad avere tutte le carte in regola per andare al Mondiale".

Deluso per la non convocazione di Spalletti?

"Come dico spesso, in Nazionale se vieni chiamato devi prendere di corsa il primo treno per andare a Coverciano e se non vieni chiamato devi essere il primo tifoso. Il Mister avrà fatto le sue considerazioni e vanno accettate. Non l'ho vista come un'esclusione basata su motivi personali, con lui non c'è mai stato niente anzi io lo ringrazierò sempre per avermi portato all'Europeo. Penso che i motivi siano stati di semplice natura tecnica".