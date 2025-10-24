Ranking Uefa, Italia 8°: Prime due Inghilterra e Portogallo

Con le sfide di Europa e Conference League di ieri sera si è conclusa la settimana di competizioni internazionali. Dopo la tre giorni di coppe europee il ranking per nazioni non vede notizie positive per l'Italia. Le tre sconfitte di Napoli, Juventus e Roma, il pari dell'Atalanta e le vittorie di Fiorentina, Inter e Bologna hanno lasciato il nostro campionato in ottava posizione con un punteggio di 6.857. Nelle prime due posizioni, valide per il quinto posto in Champions League la prossima stagione, ci sono Inghilterra (8.166) e Portogallo (7.600). Di seguito la top10 completa:

RANKING UEFA

1. Inghilterra (9 su 9) 8.166

2. Portogallo (4 su 5) 7.600

- - -

3. Polonia (4 su 4) 7.375

4. Germania (7 su 7) 7.285

5. Spagna (8 su 8) 7.250

6. Cipro (3 su 4) 7.250

7. Danimarca (2 su 4) 7.125

8. Italia (7 su 7) 6.857

9. Francia (7 su 7) 6.071

10. Olanda (6 su 6) 5.750