RANIERI, Vlahovic fortissimo, ma Bati era un'altra cosa

© foto di Federico De Luca

Claudio Ranieri, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport facendo anche un paragone tra attaccanti: "Batistuta? Mi viene in mente la sua leadership. Batigol era fantastico. Prima della semifinale di Coppa delle Coppe in casa Barcellona: in questi stadi è bello giocare, ma lo è di più segnare e silenziare 90mila spettatori. Cosa fece Batistuta? Prima segnò l'1-1, dopodiché con il dito zittì tutto lo stadio".

Rivede qualcosa di Vlahovic in lui?

"Dusan è fortissimo, mi piace davvero tanto. Mi chiedo ancora come si faccia a metterlo in discussione quando non segna per tre partite. Tutti gli attaccanti hanno momenti nei quali la palla non entra. Non facciamo paragoni, Batistuta è stato unico: nemmeno Haaland accosterei a Bati".