Ranieri: "Questa Roma ha qualità, doveva ritrovare autostima. I cavalli si vedono sul rettilineo finale"

vedi letture

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha così commentato la vittoria per 1-0 al Castellani contro l'Empoli: "Sono una persona di una certa età, non mi potete far stare sul chi va là fino alla fine. Dovevamo chiuderla, queste sono partite che alla fine le pareggi. Siamo venuti qui in modo umile, il girone di ritorno è difficile per tutti. L’impegno europeo crea difficoltà e molte squadre hanno avuto dei problemi in campionato. Ho scelto ragazzi che avevano fame di giocare. Ora possiamo preparare bene la partita contro l’Athletic".

Quanti allenamenti sono serviti per capire che c’è molto valore tecnico in questa squadra?

"È stata importante la partita contro il Tottenham. Alla squadra bisognava ridare autostima perché aveva già le qualità. Mi aspettavo di fare bene, ma non così. Io quando lavoro mi metto l’elmetto e così devono fare i giocatori. I cavalli si vedono sul rettilineo finale e io voglio vedere questo dai miei ragazzi".