Ranieri in uscita già a gennaio: per Sportitalia ci pensa anche il Torino

Luca Ranieri potrebbe lasciare la Fiorentina nel corso della sessione di mercato invernale che si chiuderà il prossimo 2 febbraio alle ore 20. L'ormai ex capitano viola, declassato in favore di De Gea e uscito, al momento, dal giro dei titolari di Paolo Vanoli, potrebbe lasciare Firenze per cercare un maggiore minutaggio con un'altra maglia.

Oltre ai sondaggi effettuati dalla Lazio, che sta per cedere Alessio Romagnoli in Arabia, secondo Sportitalia su Ranieri si sarebbe mosso anche il Torino, che nelle ultime ore avrebbe chiesto informazioni in merito a una potenziale operazione per il centrale difensivo mancino.